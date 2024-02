Pigneto: presa alle spalle, soffocata e rapinata sotto casa

"Mi ha preso alle spalle e sono svenuta. Ho avuto paura che avesse abusato sessualmente di me". Il racconto è di una vittima, una ragazza che di professione fa la cuoca, aggredita e rapinata lo scorso venerdì a pochi passi da casa, al Pigneto. La giovane ha raccontato a RomaToday quanto accaduto sottolineando che ora le ragazze del quartiere hanno creato un gruppo su Whatsapp per controllarsi a vicenda: "Facciamo rete tra noi ragazze, siamo un gruppo 50 dipendente. Ci aiutiamo per tornare a casa sane e salve".

Daniela, nome di fantasia, racconta che stava tornando a casa dopo la mezzanotte, finito il turno di lavoro, proprio per accompagnare un'amica a casa: "Siamo scese a largo Preneste con l'autobus. Erano passate le due. Ho lasciato la mia amica ed ero quasi a casa. Poi ho sentito dei passi". Neanche il tempo di realizzare che Daniela vede due braccia avvinghiarla da dietro.

"Ho tentato di liberarmi, ma sono svenuta". Appena rinsavita, si è trovata a terra tra le auto parcheggiate. "Mi ha trascinata lì - dice -. Per prima cosa mi sono guardata e ho visto che ero ancora tutta allacciata. Di getto avevo immaginato una violenza sessuale". Fortunatamente non è andata così. "Mi sono alzata, ho messo le mani nelle tasche. In quella interna c'era il portafoglio e lì è rimasto. Mentre mancavano il cellulare e il tabacco".

La giovane corre nell'appartamento che condivide con altre due ragazze e citofona: "Mi hanno subito soccorso e poi abbiamo chiamato il 112. Il mattino dopo ho fatto la denuncia al commissariato di Porta Maggiore e sono andata all'ospedale San Camillo. Mi hanno dato cinque giorni di prognosi per un colpo di frusta".

Una delle sue coinquiline su Facebook ha pubblicato un post per avvertire che nel quartiere gira un malvivente. Non solo. "Abbiamo creato un gruppo WhatsApp per tenerci compagnia quando torniamo a casa "al sicuro", come il nome della chat. Siamo una cinquantina e già aggiorniamo live, scrivendoci, per non restare sole".

Nel frattempo le forze dell'ordine indagano. Secondo quanto appreso ci sarebbero un paio di profili sospetti di rapinatori seriali che aggrediscono le donne e le persone sole. Non è escluso che, come chi vandalizza le auto per rubare dentro, possa commettere queste aggressioni per rapinare quando possibile, rivendere la merce rubata e racimolare qualche soldo per una dose.