I venti cuccioli di cane salvati dai pompieri durante un incendio

Oltre 100 interventi: incidenti stradali, auto in fiamme, soccorsi a persone colte da malore a cause delle alte temperature, ma anche e soprattutto incendi, alcuni molto vasti, altri meno, ma sempre in una corsa contro il tempo per domare le fiamme e salvare il salvabile, sia il territorio che le abitazioni, ma anche e soprattutto persone ed esseri viventi. E' questa la straordinaria - ordinaria - domenica di lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che anche ieri, 26 giugno, hanno corso a sirene e lampeggianti spiegate da un capo all'altro di Roma e della sua provincia. Oltre 130 interventi fra cui uno divenuto virale tramite uno scatto reso pubblico sulle pagine social del vigili del fuoco in cui si vede un pompiere trasportare cinque cuccioli di cane in una cariola, dietro di lui la colonna di fumo dell'incendio in cui sono impegnati anche i suoi colleghi.

"Un vasto incendio di sterpaglie sta minacciando alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona, vicino Roma. I vigili del fuoco, al lavoro con tre squadre e un elicottero, sono riusciti a preservare dalle fiamme cinque capannoni: in uno, adibito canile, hanno salvato 20 cuccioli", il post dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende l'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in via delle Cerquete, zona Colle degli Abeti, poco distante dal centro commerciale Roma Est.

Un vasto rogo di sterpaglie con le fiamme che si sono avvicinate minacciosamente a cinque magazzini, in uno dei quali si sentivano forte e chiaro i guait dei cuccioli in pericolo. In una lotta contro il tempo i vigili del fuoco, intervenuti nel quadrante est della Capitale con 3 aps, due autobotti, l'elicottero ed il capo turno provinciale, hanno impedito all'incendio di propagarsi ed hanno poi tratto in salvo i venti cuccioli di amici a 4 zampe.

Domenica di fuoco

Salvataggio dei cuccioli, ma non solo. Sono infatti stati molteplici ed impegnativi i fronti di fuoco affrontati dai vigili del fuoco con l'ausilio delle varie squadre di protezione civile attivate dalla sala regionale della Regione Lazio. Fra i più impegnativi, oltre a quello di Ponte di Nona, altri due incendi. Uno a Tivoli e l'altroa Gallicano nel Lazio, con il fumo arrivato a ridosso delle corsie della autostrada A1 del Sole, con inevitabili disagi alla normale cirolazione stradale.

Sempre in provincia, ci sono volute oltre cinque ore per spegnere un altro importante incendio divampato a San Cesareo, in via della Tecnica. A prendere fuoco un capannone industriale coontenente diversi mezzi industriali ed imballaggi. Ad intervenire tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte, il nucleo Ncbr (chiamato per scongiurare contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche), un'autogru, il carro autoprotettri, l'autoscala e il carro schiuma. Un vasto incendio che ha reso necessario la chiusura delle strade vicine.

Altri importanti incendi sono inoltre divampati a San Gregorio da Sassola e nell'area del viadotto dei Presidenti, a Roma.