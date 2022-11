I cuccioli di cane appena nati abbandonati nel bosco

A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini, attirati dai lamenti provenienti da un bosco adiacente alla strada. Così i carabinieri hanno salvato undici cuccioli di cane meticci, nati da poche ore, abbandonati all'interno di una scatolone di cartone nella macchia boschiva della provincia di Roma.

La vicenda a lieto fine a ridosso della strada provinciale 63A, a Bellegra, comune della provincia di Roma dell'alta Valle dell'Aniene. Richiesto l'intervento al 112 e messi in sicurezza i cani, i carabinieri di Bellegra, intervenuti sul posto con la collaborazione del servizio veterinario della Asl Roma 5, sono poi riusciti ad identificare l'uomo che li ha abbandonati.

Identificato in un 56enne del posto è stato deferito alla procura della Repubblica di Tivoli, per il reato di maltrattamento di animali. Sia i cuccioli che la mamma che li aveva da poco partoriti, trovati in buono stato di salute, sono stati affidati ad un canile per le opportune cure.