Sensore e calamita per manomettere il cronotachigrafo: scoperto camionista "furbetto"

Un altro “furbetto” del cronotachigrafo scoperto e multato dalla polizia per la manomissione dell’apparecchio, uno strumento che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti di autoarticolati e tiene traccia dei dati relativi a velocità e distanze percorse.

L’uomo è stato fermato alla guida di un tir dagli agenti della polizia stradale di Roma Sud, che controllando il cronotachigrafo si sono insospettiti per alcuni dati emersi dall’analisi della stampa delle attività. Il mezzo è stato quindi portato in un’officina specializzata, e i poliziotti hanno scoperto un sofisticato apparecchio elettronico collegato a un sensore e comandato da una calamita, che andava ad intercettare i dati registrati: il dispositivo faceva risultare il veicolo come se fosse fermo, quando in realtà era in movimento, alterando quindi i valori dei tempi di guida.

L’apparecchiatura è stata sottoposta a sequestro mentre l’autista è stato sanzionato con oltre 1.700 euro di multa e il conseguente ritiro della patente per la successiva sospensione da 15 giorni a 3 mesi.