Crolla il solaio di una palazzina: evacuate tre famiglie

Paura a Montelanico, in provincia di Roma. dove è crollato il solaio all'ultimo piano di una palazzina di tre livelli. Il cedimento nel tardo pomeriggio di oggi - venerdì 4 novembre - in via Mazzini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

A parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Evacuate le tre famiglie che vivono nella palazzina del comune della provincia sud della Capitale. L'immobile è stato dichiarato inagibile. I soccorritori e gli operai comunali a lavoro per la messa in sicurezza dell'area interessata dal cedimento.