Paura a Palazzo Valentini, crolla il controsoffitto in una stanza dei gruppi politici

Tanta paura e, fortunatamente, nessun ferito. Un pericolo scampato perché se quella stanza fosse stata piena, si sarebbe scritto di una tragedia. Il controsoffitto di una delle stanze di Palazzo Valentini, sede di Città Metropolitana, è crollato su una scrivania. È quanto successo lo scorso lunedì, subito dopo pranzo, anche se la notizia è stata resa nota solamente nelle scorse ore.

Il solaio crollato si è abbattuto sul posto che solitamente è assegnato e vissuto dai rappresentanti di Fratelli d'Italia, in quel momento fortunatamente fuori stanza, al quarto piano dell'edificio. Fino a mercoledì la stanza è stata transennata e già sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino. Lavori di ristrutturazione che, secondo quanto si apprende, già sono stati programmati e messi a bilancio da tempo. Da prima del crollo.

Lunedì nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato tanto. Anche perché a cedere non è stato un comune controsoffitto in cartongesso, ma uno di quelli d'epoca, ancora più pesanti e che alzano detriti. Ora si lavora per individuare le cause del cedimento.