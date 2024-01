È crollato il controsoffitto in un ristorante di Fiumicino: cinque i feriti

Cinque persone - tre donne e due uomini - sono rimaste ferite a Fiumicino, dopo essere rimaste coinvolte nel crollo di un controsoffitto in un ristorante orientale di Fiumicino. È successo nella serata di venerdì 12 gennaio poco dopo le 20.30. Siamo in via delle Meduse, zona di locali della cittadina del litorale. Secondo quanto riferito dai presenti alle forze di polizia si sarebbero prima sentiti dei rumori, poi il crollo.

All'interno in quel momento c'erano 25 persone. Cinque di loro, secondo quanto riporta una nota del comune di Fiumicino, sono rimaste ferite . Sul posto vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia locale di Fiumicino e i volontari della locale protezione civile. Il sindaco Mario Baccini, informato sui fatti, ha così commentato: "Ho appreso la notizia dell'improvviso crollo del controsoffitto presso un ristorante di Fiumicino, e che 5 persone sono rimaste ferite. Porto a loro i miei auguri per una rapida guarigione e confido nei rilievi già in corso per comprendere le cause dell'incidente".

Il locale è stato sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria di Civitavecchia. L'intera area attorno al ristorante nella serata di ieri è stata transennata.