Esplosione vicino Roma, crolla una palazzina di due piani. Forse una fuga di gas

Un boato ha rotto il silenzio di questa mattina, sabato 6 gennaio, nel piccolo comune di Canale Monterano, vicino Roma. Un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina di due piani, forse a causa di una fuga di gas.

Esplosione vicino Roma

I vigili del fuoco, con due squadre supportate da una autobotte, nuclei Usar e Crcc, carro crolli e un'autoscala sono intervenuti intorno alle 8.30 di sabato 6 gennaio in via dei Monti, nel pieno centro del comune di Canale Monterano. A rendere necessario l'intervento è stata una esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di due piani. Tre persone, tra cui a quanto si apprende un bambino di 5 anni, sono estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale dal 118.

Crolla edificio di due piani, forse per una fuga di gas

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, anche in base alle testimonianze raccolte sul posto, potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l'esplosione e il successivo crollo dell'edificio. Diverse persone avrebbero sentito odore di gas prima dell'esplosione.

Tre persone estratte vive dalle macerie

Le squadre di soccorso, che sono ancora all'opera, hanno dapprima estratto due residenti ancora in vita, trasportati subito al pronto soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'esplosione. Dopo poco, anche una terza persona è stata estratta e portata all'ospedale: si tratterebbe di un minore di 5 anni. Sul posto anche le forze dell'ordine.