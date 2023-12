Crolla un muro a Monteverde, distrutte quattro auto

Tragedia sfiorata a Roma. Un muro di contenimento è crollato da una collina nella notte fra Trastevere e Monteverde, nella zona di Porta Portese. Un cedimento fortunatamente notturno, non tanto per i proprietari di quattro veicoli, finiti praticamente distrutti dai massi crollati.

Crolla muro in via di Ponziano

Il muro è crollato poco dopo le 3:00 della notte fra il 30 novembre e l'1 dicembre in via di Ponziano. Il cedimento dalla cosiddetta Collina di Monteverde, dove sussistono alcune abitazioni, all'altezza del civico 15. Dei grossi massi che hanno colpito quattro veicoli - tre auto e un furgone - parcheggiati regolarmente in sosta sulla strada.

Strade chiuse

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei gruppi Marconi e Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. In strada un uomo, residente in una casa sopra alla collina, che ha lasciato l'abitazione di propria iniziativa a scopo cautelativo. Fino alle operazioni di messa in sicurezza, via di Ponziano è stata chiusa da viale Trastevere a via Parrasio e da via Segneri a via Parini.

Tragedia sfiorata

"La tragedia sfiorata nei pressi della Collina Monteverde - dichiara Giovanni Picone capogruppo della Lega al municipio XII - deve riaprire il tema del controllo del territorio anche per il rischio idrogeologico, con Roma Capitale che ogni anno su questa emergenza perde la possibilità di attingere fondi dalla Regione Lazio per carenza di progettualità, minando la sicurezza dei cittadini. Ci aspettiamo ora una risposta forte e immediata, pronta anche una specifica commissione Trasparenza per capire anche se tutti i controlli siano stati effettuati preventivamente, su un tratto di strada che già visibilmente poteva portare a queste conseguenze".