Crolla un muretto a Pietralata: danneggiate tre auto

E' crollato su tre auto in sosta. A fare i conti con il maltempo i proprietari di tre vetture lasciate in sosta a Pietralata, al Tiburtino. Il cedimento nel pomeriggio di sabato scorso, mentre sulla Capitale si abbatteva il temporale.

A crollare è stato un muro di contenimento che si trova all'angolo fra in via Bartolomeo Massalongo e via di Pietralata. A rimanere danneggiate una Mercedes Classe A, una Smart e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito.

Crollo muro di cinta a La Botte

Roma ma non solo, episodio simile si è registrato anche a La Botte, nel comune di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale. A cedere il muro di cinta di un’abitazione privata. con il crollo causato dalle forti piogge di questi ultimi giorni. Come informano dal comune della Città dell'Aria, su disposizione dei vigili del fuoco si è resa necessaria la chiusura di via di Colle Nocello in corrispondenza del civico 152, disposta sabato notte con apposita ordinanza dalla polizia locale.

“L’amministrazione si è già attivata la scorsa notte - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Proietti - per circoscrivere l’area interessata. Da lunedì mattina i tecnici saranno a lavoro per mettere in sicurezza l’area e riaprire almeno a senso unico alternato via di Colle Nocello quanto prima”.