Maltempo a Roma: crolla terrapieno di una palazzina, paura a Monte Mario

L'intervento di vigili del fuoco e polizia locale in via Malcesine

/ Via Malcesine

"E' crollato un palazzo", questa la richiesta d'intervento che ha fatto temere il peggio durante l'ondata di maltempo che si è abbattuta martedì 9 giugno sulla Capitale. Momenti di apprensione per gli abitanti di una palazzina che si trova in via Malcesine, zona Monte Mario. dove il temporale ha fatto crollare il terrapieno e parte del muro sovrastante una palazzina cedendo poi sulla strada e sui garage sotterranei.

Richiesto l'intervento ai soccorritori, sul posto sono quindi arrivatii vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con due squadre. I pompieri, dopo essersi accertati che non ci fossero persone coinvolte nel crollo, né feriti, hanno messo in sicurezza l'area con l'ausilio degli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto gli accertamenti su quanto accaduto.

Un nubifragio Capitale quello che si è abbattuto martedì 8 giugno sulla Città Eterna con la pioggia che ha arrecato danni e disagi soprattutto nel quadrante nord di Roma con i soccorritori che hanno effettuato oltre 150 interventi per allagamenti, crolli e danni provocati dall'acqua.