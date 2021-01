Frana a Roma Nord, crollo nel sito di Monte delle Grotte

Per chi quotidianamente percorre la Flaminia si tratta di un panorama abituale. Stiamo parlando della grande collina tufacea di Monte delle Grotte, sito archeologico di Roma nord, interessato in mattinata da un crollo causato molto probabilmente dal maltempo. La frana, immortalata da un utente e postata sui gruppi di quartiere, ha interessato il sito archeologico, al momento interdetto dal crollo.

La Soprintendenza di Roma Capitale, contattata da RomaToday spiega che "al momento l'accesso l'accesso alla grotta è interdetto e sarà necessario la sua messa in sicurezza. Solo quando ciò avverrà sarà possibile far intervenire i tecnici per la quantificazione dei danni".

Secondo quanto apprende RomaToday il primo intervento di polizia locale e vigili del fuoco risale al 7 gennaio. Da qui poi sono partiti una serie di controlli e interventi di messa in sicurezza, con costante monitoraggio da parte dei tecnici, polizia locale e vvf. Domani ci sarà nuovo sopralluogo per verificare se ci siano stati ulteriori movimenti che potrebbero aver interessato la parte superiore.