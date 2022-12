Si stacca lastrone dal muro di cinta, tragedia sfiorata: "Mi è caduto a 20 centimetri, sto ancora tremando"

Aveva appena parcheggiato l'auto quando un lastrone di marmo gli è caduto vicino dopo esseri staccato da un alto muro di cinta. A tremare di paura Vladimiro Bruno, titolare dell'omonimo storico ristorante di cucina romana che si trova a due passi da via Veneto, quartiere della Dolce Vita romana per eccellenza. Il crollo mercoledì mattina in via Aurora, con la polizia locale - in ausilio ai vigili del fuoco - che ha poi chiuso la strada.

La caduta è avvenuta all'altezza dell'incrocio con via Ludovisi, dall'alto muro di cinta della villa del Principe Ludovisi - da cui prende il nome il Rione del quartiere Pinciano. "Se la lastra fosse caduta al passaggio di una persona, magari una madre con un passeggino come se ne vedono tante in zona, staremmo qui a parlare di una tragedia. Io sto ancora tremando dalla paura".

"L'ho scampata per un pelo - prosegue ironicamente il titolare del ristorante di cucina aperto a Roma nel 1953 -. Avrei potuto fare la fine dei cartoni animati, schiacciato".

Chiusa la strada dagli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, nel tratto compreso tra via Lombardia e via Ludovisi il ristoratore si domanda ironicamente: "Quanti anni dobbiamo aspettare ora per la sua riapertura e per renderla di nuovo percorribile ai cittadini?".