Crolla intonaco in casa, pompieri scoprono danni al solaio: evacuata una famiglia

Sono intervenuti per il crollo di un intonaco all'interno di un appartamento e hanno riscontrato alcuni danni al solaio. Da qui l'inevitabile evacuazione della famiglia residente nell'abitazione. Succede a Civitavecchia dove i vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri - giovedì 19 ottobre.

In via dell'Amba Aradam la squadra 17A e l'autoscala. Una volta sul posto i caschi rossi hanno notato che, al di sotto dell'intonaco caduto, si era scoperto il solaio fatto in legno e laterizi. Una delle travi aveva una inflessione. Dopo una accurata ispezione visiva si è reso necessario l'allontanamento della famiglia residente a scopo cautelativo.

Eseguita una seconda verifica dal funzionario dei pompieri presente sul posto, si è accertato che tutto lo stabile - a scopo cautelativo - deve essere sottoposto a una verifica da parte di un tecnico qualificato e responsabile. Evacuata una delle famiglie per gli altri residenti non si è reso necessario lo stesso provvedimento.