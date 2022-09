Roma, crollo al Globe Theatre: salvata una scolaresca. Dieci feriti

Momenti di paura al Globe Theatre dove una scala del teatro all'interno di Villa Borghese, a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scuole. Dieci i feriti. Secondo le informazioni diffuse dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. I fatti sono andati si sono consumati intorno alle 13:30.

Dieci feriti al Globe Theatre

Sulla struttura c'erano 15 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Sul posto, secondo fonti della regione Lazio, si sono recate sette automediche e una ambulanza che hanno soccorso un totale di 10 feriti (5 adulti e 5 ragazzi) trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, al policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Ad intervenire quattro squadre dei pompieri con il nucleo saf. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Gualtieri: "Non ci sono feriti gravi"

"Ero al telefono con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la protezione civile dopo il crollo. A quanto pare non ci sono feriti gravi ma solo contusi. Il commissario al teatro di Roma ha detto che quella scala era stata oggetto di interventi di manutenzione. L'ultima notizia che mi è arrivata è che non ci sono feriti gravi", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima d'iniziare la conferenza '15 municipi, 15 progetti, per la città in 15 minuti'.

Allertato anche l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato che si è recato sul posto per verificare la situazione dei soccorsi.

Articolo in aggiornamento