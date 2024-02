Crollo Globe Theatre: chiesto processo per il gestore

Lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. La procura di Roma ha chiesto il processo per il gestore, all’epoca dei fatti, del Globe Theatre al termine delle indagini sul crollo di una scalinata in legno della struttura, all’interno di Villa Borghese, dove il 22 settembre 2022 restarono feriti 11 ragazzi, poi finiti in ospedale, al termine di uno spettacolo.

Nel procedimento i pm titolari del fascicolo, Gianfederica Dito ed Eugenio Albamonte, contestano al legale rappresentante dell’associazione Teatri Roma (Atr) le accuse di lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Per i magistrati, il gestore non avrebbe "provveduto a mantenere la struttura in adeguate condizioni di stabilità e solidità, omettendo anche di provvedere e disporre le dovute attività manutentive della struttura e segnatamente della scala in legno". Per gli inquirenti, la struttura presentava "chiari segni di logorio e fragilità con sfaldamento di alcune parti; logorio che peraltro determinava il cedimento dei punti di ancoraggio della scala".