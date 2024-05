"Crollato il controsoffitto degli uffici della squadra mobile della questura di Roma"

Una immagine che parla più di mille parole. Un pannello di un controsoffitto crollato. A rendere particolare la foto la stanza dove è avvenuto il distacco: gli uffici della squadra mobile all'interno della questura di Roma, in via San Vitale. A denunciare quanto accaduto venerdì 17 maggio il Sap (Sindacato Autonomo di polizia) attraverso una nota stampa del segretario provinciale di Roma Massimiliano Cancrini.

"Abbiamo appreso dell'improvviso crollo del contro soffitto negli uffici della squadra mobile della questura più importante d'Italia. Non abbiamo notizia di feriti e questo ci rassicura molto e ci fa tirare un sospiro di sollievo - le dichiarazioni del segretario provinciale del sindacato di polizia -. Esprimiamo la nostra vicinanza agli occupanti delle stanze dove si è verificato il distacco che solo per caso non ha causato danni alle persone".

"Siamo indignati e sconcertati dallo scarso livello di manutenzione, per non dire inesistente, delle strutture, che appaiono totalmente abbandonate dall'amministrazione - conclude Massimiliano Cancrini -. Chiederemo al questore di verificare al più presto tutti i locali per scongiurare pericolo di ulteriori crolli e valuteremo attraverso i nostri legali eventuali profili di responsabilità".