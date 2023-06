Crolla controsoffitto in metro: tragedia sfiorata alla stazione Pigneto

Due immagini che valgono più di mille parole. Due foto che spiegano bene il possibile pericolo scampato da turisti e passeggeri in transito alla stazione della linea C Pigneto. Proprio qui, mentre su Roma si abbatteva un violento nubifragio, una infiltrazione d'acqua ha causato il crollo del contro soffitto che si trova sopra una delle scale mobili della fermata di Roma sud est. A pubblicare le foto sul proprio profilo twitter, Paolo Ferrara, vicepresidente M5s dell'assemblea Capitolina che ironicamente commenta: "A Roma va tutto bene con il sindaco Gualtieri. Non facciamo inutili allarmismi che andrà tutto bene".

Secondo quanto si apprende il crollo è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. A cedere il pannello di un controsoffitto, precipitato in parte sulle scale mobili dove in quel momento non si trovava nessuno. È stato poi il personale Atac a chiudere l'accesso, con i treni che non hanno subito variazioni. I tecnici dell'azienda dei trasporti sono a lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Calo di tensione

Maltempo che si è abbattuto sulla Capitale che ha comportato anche disagi alla linea A della metropolitana. Dove, causa problema tecnico, si è verificato un calo di tensione che ha comportato la chiusura temporanea prima delle stazioni Manzoni e Furio Camillo e poi della fermata Ponte Lungo in conseguenza di "problemi alla rete elettrica esterna impianti Atac".

Turista ferita a Barberini

Scenario simile, ma in quel caso ci fu una ferita, si registrò lo scorso 2 giugno alla fermata della metro Barberini. Anche in quel caso a crollare fu un pannello di un controsoffitto che colpì però la donna alla testa che stava utilizzando le scale mobili. Un incidente in conseguenza del quale Atac sospese un dipendente dell'azienda municipalizzata. A distanza di poco più di una settimana il secondo crollo, questa volta senza che nessuno sia dovuto ricorrere alle cure mediche.