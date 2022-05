Si staccano calcinacci da un palazzo e crollano in strada

Un forte rumore e una serie di calcinacci staccati da un palazzo e crollati in strada. È quanto accaduto nella tarda serata di domenica, in via Giovanni Battista Bodoni 86. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno visto dei pezzi staccarsi dal cornicione di un palazzo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile e gli agenti della polizia locale del gruppo Trevi che hanno chiuso 50 metri di strada di via Bodoni e sulla vicina Torricelli. Nessuno è rimasto ferito.