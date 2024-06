Ostia, crollano calcinacci in strada: colpito e ferito un passante

Paura nel pomeriggio di domenica 23 giugno, Ostia, in via delle Baleniere, la strada dello shopping. Alle 18 circa da un palazzo di proprietà dell'Inps sono crollati dei calcinacci che hanno colpito un ragazzo che passeggiava.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane, fortunatamente, non è in gravi condizioni ed è stato portato al pronto soccorso presso l'ospedale Grassi. In via delle Baleniere sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare che hanno chiuso la strada nel tratto tra via delle Gondole e viale Vasco de Gama sia per il transito dei pedoni che dei veicoli per un'ora.