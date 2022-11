Infiltrazioni e crolli: la metro Giulio Agricola casca a pezzi

Non è un pessimo biglietto da visita per i turisti che transitano le stazioni del Centro Storico, ma lo è per le migliaia di pendolari che ogni giorno affollano la stazione. Parlano da sole le immagini scattate da una utente della fermata Giulio Agricola della linea A, dove a causa delle piogge che si sono abbattute negli scorsi giorni sulla Capitale, ha ceduto parte dell'intonaco con i calcinacci caduti in terra nei passaggi di entrata ed uscita in banchina. Un cedimento dovuto a delle infiltrazioni. Segnalati i calcinacci il personale Atac ha provveduto alla rimozione chiudendo temporaneamente due accessi alla stazione, con la linea rimasta regolare.

Dalla fermata Vittorio Emanuele a Giulio Agricola

Infiltrazioni, crolli e muffa che non sono però una novità all'interno delle stazioni della linea A della metro. Scenario simile era infatti stato denunciato al nostro giornale da un utente della stazione Vittorio Emanuele lo scorso 16 gennaio. “C'è un trasudo perenne - denunciavano a suo tempo i pendolari - è sotto gli occhi di tutti e si va progressivamente ampliando, basta guardare il pavimento". Dal Centro a Roma sud cambia il quadrante della città ma non il problema.