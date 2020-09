Paura a Colli Aniene, crolla copertura di una rimessa di bus e auto

Un forte boato ha rotto il silenzio tra i palazzi della zona di Colli Aniene dove, poco dopo le 11:40 del 4 settembre, è crollata la copertura di una struttura che, su due piani, è adibita a parcheggio di auto e bus privati, in via Luigi Tamburrano incrocio via di Grotta di Gregna.

Sul posto, allertati, il due squadre dei vigili del fuoco di Roma con un'autoscala, il carro crolli, l'Usar e il Nucleo Cinofili per ricerca a persona.

Sul luogo del crollo anche il personale medico del 118 e i carabinieri di Montesacro. Gli addetti presenti sul posto affermano di non aver visto persone coinvolte dal collasso della struttura. Versione confermata, in queste prime fasi, anche dai soccorritori che, per precauzione, continueranno nelle ricerche.

Secondo quanto apprende RomaToday, anche ai carabinieri non risulterebbero feriti. La struttura, già pericolante in quel lato dell'edificio, era stata infatti recentemente sgomberata in quella zona. Il crollo ha riguardato la copertura del piano terra, finita sull'asfalto, in un'area privata.