Crolla aspiratore dalla galleria del raccordo anulare

Paura sul grande raccordo anulare di Roma. Un aspiratore della galleria Appia si è staccato, per cause al vaglio, crollando letteralmente sull'asfalto. È quanto successo intorno alle 3:30 del mattino di mercoledì 12 ottobre.

Solamente per un fortuito caso e per l'orario, nessuno è rimasto ferito. Il crollo intorno, come confermano fonti dei vigili del fuoco, nel tratto di strada che porta in direzione Eur. Secondo quanto si è appreso, non è escluso che un mezzo pesante abbia agganciato l'aspiratore nella galleria trascinandolo sull'asfalto.

La strada è stata chiusa con il personale Anas, quello dei vigili del fuoco e della polizia stradale sul posto. Intorno alle 7:30 circa la strada è stata messa in sicurezza e la viabilità ridotta. Diversi i disagi al traffico.