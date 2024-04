Frana falesia sulla costa: terrazzo di una villa crolla in spiaggia

Ancora un crollo sulla spiaggia di Anzio. Una porzione di falesia è franata portandosi dietro il solaio del terrazzo di una villa sulla via Ardeatina. Una scena non nuova ad Anzio, dove già in passato si era sfiorata la tragedia con una parte di un costone che franò sulla spiaggia sottostante. Era il novembre del 2020.

A distanza di quattro anni i vigli del fuoco e la polizia locale di Anzio si sono trovati davanti alla stessa scena. Un crollo avvenuto presumibilmente prima ma segnalato agli organi competenti nella giornata di domenica 7 aprile. A parlare da sole sono le immagini dove si nota chiaramente il solaio di un terrazzo - dove è visibile una piscina - in bilico nel vuoto, a rischio di ulteriore crollo.

Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della polizia municipale del comune neroniano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno accertato il distacco statico di elementi costruttivi conseguenza di uno smottamento/frana del terreno.

Da qui la necessità di interdire il tratto di via Ardeatina interessato dal crollo dal civico 19 al civico 35. Un tratto di lungomare caratterizzato da falesie con diffusi smottamenti e frane dove gli edifici interessati dal crollo presentato quadri fessurativi. Da qui la necessità di chiudere sia l'accesso al sottostante tratto di spiaggia "esposto al rischio di caduta di materiale franoso" sia le ville sovrastanti al costone di falesia franato.

L'area potrà essere riaperta solamente in seguito a un'accurata verifica della stabilità del costone volta ad accertare le cause del dissesto. Una volta terminate le verifiche sarà poi necessario - anche mediante strumentazione tecnica - effettuare lavori di assicurazione, consolidamenti e definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza.