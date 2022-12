Albero crollato su via Aurelia Antica, il racconto choc: "L'ho visto cadermi addosso"

“Mia sorella si è spaventata moltissimo, tanto che martedì mattina è andata all’ospedale San Carlo di Nancy per fare accertamenti medici. Quanto accaduto l’ha scioccata”. A parlare è Fabrizio, il fratello della donna di 65 anni che lunedì pomeriggio si è vista crollare un albero davanti mentre percorreva via Aurelia Antica.

Contrariamente a quanto emerso inizialmente, infatti, l’albero nella sua caduta ha provocato danni: sfondando il muro di cinta ha fatto precipitare in strada terra e pezzi di muro, detriti che sono finiti sul parabrezza dell’auto guidata dalla 65enne, rompendolo e danneggiando anche il cofano. Una tragedia sfiorata: se la caduta non fosse stata fermata dalla parete opposta, il gigantesco albero sarebbe piombato sulle auto in transito.

Fabrizio prosegue riportato il racconto fatto dalla sorella pochi minuti dopo l'accaduto: “Ha imboccato via delle Fornaci e ha proseguito su via Aurelia Antica. All’improvviso si è vista l'albero caderle sopra. Uno choc, ripeto, che ci ha convinti a fare accertamenti medici per capire se possa averle provocato qualche problema di cuore, vista anche la sua età”. Sul luogo del crollo, lunedì, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche polizia di Stato e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno rilevato l’accaduto e inviato la segnalazione.

L’albero crollato si trova all’interno delle mura di cinta di Villa Abamelek, sede della Federazione dell’Ambasciata Russa. E che il muro sia pericolante è cosa nota: dal 27 ottobre un tratto della vicina via delle Fornaci è chiuso proprio perché a rischio crollo, e dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco è stata stabilito di chiudere con le transenne un centinaio di metri in corrispondenza del cedimento.

Il crollo dell’albero è dunque l’ennesima dimostrazione della necessità di intervenire, ma il problema in questo caso è che la competenza non è né del Municipio né del Comune, quanto piuttosto dell’ambasciata, che dovrebbe programmare i lavori e che ancora non l’ha fatto.