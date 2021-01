Paura a Grottarossa, si stacca blocco di tufo da un costone: evacuate tre famiglie

Momenti di paura in zona Grottarossa, dove alcuni massi di tufo si sono staccati da un costone in via Falcade, a ridosso dello svincolo fra Flaminia e Grande Raccordo Anulare, all'altezza del civico 61.

Il grande tonfo è stato udito dagli stessi residenti che hanno chiamato i soccorsi intorno alle 21 circa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile una parte della palazzina evacuando tre 3 famiglie.

Sul posto intervenuta anche la protezione civile e la polizia locale di Roma Capitale con il XV gruppo Cassia. L'operazione è durata fino alle 2 del mattino. Per le tre famiglie è stata attivata l'emergenza alloggiativa del Comune.