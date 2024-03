Paura a Roma, crolla muro di cinta: auto sepolte dalle macerie

Una tragedia sfiorata. Sono state ore di paura a Roma, per il crollo di un muro di cinta che ha seppellito cinque auto all'altezza della zona del Gianicolo. I soccorsi hanno scavato sotto le macerie e, fortunatamente, lì sotto non c'era nulla. La conta dei danni, ingente, si saprà meglio oggi. Poi inizieranno le manovre di messa in sicurezza.

Tutto è iniziato intorno alle 22:50 di sabato sera. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco è stata allertata da decine di chiamate al 112. In molti parlavano del crollo di un muro lungo 25 metri e alto sei, all'altezza del civico 20 di via di San Francesco di Sales. Sul posto è accorsa la squadra 7/A di Ostiense dei vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa e i pompieri, anche con il nucleo Gos, hanno lavorato per liberare la strada dalle macerie e dalle autovetture. Sul posto anche la polizia locale con il I Centro Storico. Stando a quanto appreso, a cedere sarebbe stato un muro di recinzione di una privata abitazione. Allertato anche il personale tecnico del I Municipio, che sopraggiunto per gli accertamenti di competenza. La strada anche oggi resta chiusa. Il crollo riporta alla memoria su quanto successo a Monteverde in via Ponziano.