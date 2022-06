Una raccolta fondi per la famiglia di Cristina, giovane mamma romana uccisa davanti al figlio

Resta in carcere Simone Benedetto Vultaggio, il 47enne accusato di avere ucciso a colpi di coltello e matterello la compagna, la 33enne romana Cristina Peroni, davanti al figlio di appena 6 mesi. L’omicidio è avvenuto la mattina di sabato 25 giugno nella villetta di via Rastelli, a Rimini, in cui la coppia da qualche tempo conviveva con il bambino.

Vultaggio si trova nel carcere dei "Casetti”, in attesa dell'interrogatorio di convalida davanti al gip, fissato per martedì. Sempre martedì dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo di Peroni, uccisa - stando ai primi accertamenti - con una trentina di coltellate dopo essere stata più volte colpita con il matterello. Il suo corpo è stato trovato riverso in una pozza di sangue in camera da letto: ai soccorritori arrivati sul posto dopo la segnalazione dei vicini di casa non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Il 47enne davanti agli investigatori della squadra mobile si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha più volte chiesto notizie sul figlio di 6 mesi, che è stato affidato per il momento ad alcuni parenti. Non è chiaro che cosa abbia scatenato la violenza, anche se alcuni vicini hanno riferito di avere sentito la coppia litigare e il bambino piangere, un litigio culminato in una serie di urla e in un improvviso e agghiacciante silenzio rotto solo dal pianto del piccolo.

Cristina Peroni era originaria di Mentana, Comune alle porte di Roma, e si era trasferita a Rimini da circa un anno, dopo avere conosciuto Vultaggio online durante il lockdown. Gli abitanti della cittadina, sotto choc dopo la notizia del suo omicidio, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su Gofundme per aiutare i suoi genitori a coprire le spese per il rientro della salma a Roma (che verrà disposto non appena arriverà il via libera da parte dell'autorità giudiziaria), per i funerali e per l’assistenza legale. Il denaro raccolto verrà utilizzato anche per aiutare la famiglia a prendersi cura del figlio di Cristina.