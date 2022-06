Cristina Peroni uccisa dal compagno, si erano conosciuti chattando durante il lockdown

Cristina Peroni, nata e cresciuta a Roma e trasferita a Rimini da un anno, era una donna. Era una mamma. Cristina aveva 33 anni ed è stata uccisa da Simone Benedetto Vultaggio, un 47enne arrestato dalla polizia di stato con l'accusa di omicidio volontario della convivente e madre del figlio di appena sei mesi.

Il delitto è stato commesso intorno alle 9.30 di domenica in una villetta quando, secondo i primi riscontri riportati da RiminiToday, i due stavano litigando furiosamente tanto da attirare l'attenzione dei vicini che sono scesi in strada allarmati dalle urla della donna e dal pianto disperato del bambino.

Secondo una prima ricognizione degli agenti della squadra mobile, nell'appartamento Simone Benedetto Vultuggio avrebbe più volte colpito la donna alla testa con un mattarello e anche alla gola con un coltello, per poi avvolgerla in un lenzuolo. Al momento dell'arrivo degli agenti, l'uomo, che presentava sul corpo tracce del sangue della vittima, era seduto nella sala da pranzo, mentre la donna era riversa in terra in una pozza di sangue all'interno della camera da letto.

Sul posto, oltre al sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il medico legale e il personale del gabinetto provinciale di Polizia scientifica per il sopralluogo. Sottoposto ad interrogatorio Vultaggio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo le testimonianza dei vicini di casa, la coppia - che si era conosciuta durante il lockdown su internet - litigava spesso per la gestione del figlio che il padre non vedeva da qualche tempo. La donna era tornata a Rimini da circa una settimana, dopo essere stata a Roma a trovare la nonna.

Agli inquirenti però non risultano segnalazioni o denunce di alcun tipo, né interventi all'interno dell'abitazione. Sul posto, anche il padre di Simone Benetto Vultaggio. L'uomo ha spiegato che la relazione della coppia era coplicata e che i due "si erano conosciuti chattando su internet durante il lockdown e, quando questo è finito, si sono incontrati. Da lì hanno iniziato a vivere assieme e, ogni tanto, lei tornava a casa a Roma. All'inizio sembrava che andasse tutto bene poi, però, ho scoperto che non andavano più daccordo".