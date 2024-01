Omicidio Cristiano Molè, caccia a tre uomini. Esplosi più di 15 colpi

I carabinieri stanno dando la caccia a tre uomini, due che hanno fatto fuoco e un terzo al volante della Fiat Panda, l'auto che lunedì sera ha sfrecciato per Corviale. A bordo c'erano appunto i sicari che avevano il mandato di uccidere Cristiano Molè, riuscendoci, ma anche l'amico che era con lui, quest'ultimo rimasto gambizzato. L'uomo è ricoverato ancora all'ospedale San Camillo, piantonato dai carabinieri.

Chi ha sparato lo ha fatto per più di quindici volte centrando, oltre i bersagli, anche il suv di Cristiano Molè. Sono questi i primi punti fermi dell'indagine coordinata dall'antimafia in merito al delitto consumato tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari. L'uomo di 33 anni ucciso non era legato alla cosca calabrese dei Molè di Gioia Tauro ed era già stato gambizzato nel 2014, a Bravetta.

Le ipotesi

Il collegamento con i roghi dei giorni e delle settimane prima dell'agguato non sembra reggere. I carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci e la procura che indagano sull'omicidio scartano la pista passionale, mentre l'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti è concreta, se non altro per le modalità. Un'azione pianificata dunque e non l'istinto di un momento.

Molè non sarebbe stato legato a nessun grosso clan, ma il sentore è che avesse fatto un passo di troppo, forse non in autonomia. Ecco perché le indagini vertono anche sui rapporti dell'uomo, papà di due bambini, che pochi mesi fa era tornato in libertà come confermato dalla mamma.

Il passato di Molè

Aveva scontato tre anni di carcere per spaccio di droga e spendita di denaro falso, poi la libertà nel novembre scorso. Ecco perché chi indaga sta ricostruendo la vita di Molè anche prima dell'arresto e da prima della gambizzazione subita nel 2014, e tra le ipotesi c'è quella di una punizione nello mondo dello spaccio di stupefacenti. Oltre alla madre i carabinieri hanno sentito altri parenti, compresa la compagna di Molè e l'uomo che era con lui, rimasto ferito.

Il contesto di Corviale

Corviale è un terreno fertile per chi vuole spacciare droga. L'ultimo grande blitz c'è stato a fine 2020, con il Serpentone trasformato come le torri di Tor Bella Monaca con vedette e pusher. Da allora gli equilibri sono cambiati, ma la droga è rimasta. Lì c'è da anni. L'influenza della Banda della Magliana e dei Senese, con il luogotenente Ugo Di Giovanni che sorvegliano la zona, hanno avuto e hanno il loro peso. Oggi a Roma andrà in scena un consiglio straordinario in prefettura.

Il video del luogo dell'omicidio