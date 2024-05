Cristian Cannone scomparso da un mese, l'appello della famiglia in tv: "Vogliamo aiutarti"

Chi ha visto Cristian Cannone? L'uomo, 43 anni, è scomparso, con l'agocannula ancora nel braccio, dall'ospedale di Tor Vergata dallo scorso 13 aprile. I carabinieri indagano. Dall'ospedale, come rivelano i familiari dalla trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?', Cannone sarebbe scappato, ha superato le guardie giurate e si è allontanato.

Nessuno, però, aveva avvertito la famiglia che stavano andando a Tor Vergata per fargli visita. Le immagini riprendono il 43enne alle 7.01. I vigilanti provano a fermarlo, anche trattenendolo, ma non c'è verso. Lui si divincola e va via.

Cristian Cannone, che vive nel quartiere di Tor Tre Teste, non ha il cellulare. "Potrebbe essere in stato confusionale", hanno raccontato i familiari in tv. La sorella lancia l'appello sui social e dal nostro quotidiano. Qualcuno segnala avvistamenti in via Francesco Tovaglieri e in via Pietro Fumarori, vicino casa di Cristian. Segnalazioni datate pochi giorni dopo la "fuga" dall'ospedale.

La famiglia, in lacrime, ha lanciato un appello in tv: "Ti vogliamo aiutare, ti aspettiamo a casa a braccia aperte". L'uomo ha due grandi tatuaggi sugli avambracci con i nomi 'Cristian' da un lato e 'Juliette' dall'altro.

Chiunque avesse informazioni può contattare le forze dell'ordine