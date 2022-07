Cranio Randagio: due condanne e un'assoluzione nel processo sulla morte del rapper

Si chiude con un’assoluzione e due condanne il processo per la morte di Vittorio Bos Andrei, in arte Cranio Randagio, il rapper trovato senza vita in un appartamento della Balduina il 12 novembre del 2016, ucciso da un mix di droghe.

Tre le persone imputate nel procedimento: Francesco Manente, assolto per non avere commesso il fatto, Jaime Garcia De Vicentiis e Pierfrancesco Bonolis, entrambi condannati invece a due anni e sei mesi di reclusione. Una sentenza in linea con le richieste del pm, che aveva chiesto per Manente l’assoluzione e per Bonolis e De Vicentiis una condanna a tre anni. Ma che cosa ha portato i tre giovani sul banco degli imputati?

Manente era accusato di detenzione di droga e morte in conseguenza di altro reato: secondo l’accusa era stato lui, la sera dell’11 novembre del 2016, a portare a casa di Bonolis la sostanza stupefacente di cui avrebbe poi fatto uso anche Andrei, trovato privo di vita nella camera da letto dell’appartamento nel pomeriggio del 12. Bonolis, che quella sera ospitava a casa sua la cena e la festa, era invece accusato - come De Vicentiis - di favoreggiamento. I due, per la procura, avevano mentito o comunque nascosto informazioni agli inquirenti, rifiutandosi di dire chi avesse venduto ad Andrei la droga che ne aveva poi causato la morte.

Alla luce degli elementi portati in aula il giudice ha deciso alla fine di assolvere Manente, così come chiesto dal pm, e di condannare invece i due amici di Andrei, ritenendoli colpevoli di quella condotta omertosa contro cui i familiari e gli amici stretti del rapper puntavano il dito sin dai primissimi giorni successivi alla tragedia.

La giudice ha ritenuto inoltre di stabilire una provvisionale immediatamente esecutiva per la mamma e il fratello di Andrei, particolarità per un reato di questo genere (De Vicentiis e Bonolis non hanno avuto di fatto un ruolo negli eventi che hanno portato alla tragica morte di Andrei): 8.000 euro ciascuno.