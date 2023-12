Dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio

Cocaina e crack pronte per lo spaccio. È quanto hanno trovato i carabinieri nel corso di mirati servizi antidroga svolti tra Palestrina e San Cesareo. Nel primo comunque della provincia di Roma sono stati arrestati un 25enne e la convivente di 28 anni, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante il servizio, controllavano i giovani a bordo di veicolo e a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di 140 dosi di cocaina e di crack, divise in dosi già confezionate, banconote di vario taglio per un totale di euro 1120.

A San Cesareo, in collaborazione con la polizia municipale di quel centro, i miliari dell'Arma hanno arrestato una 18enne, poiché gravemente indiziata del reato di spaccio di sostante stupefacenti. I militari l'hanno vista consegnare un involucro in cellophane a un probabile acquirente. La perquisizione personale ha permesso sequestrare 50 dosi già confezionate di cocaina e crack e banconote di vario taglio per un totale di euro 1105.