Altre due persone invece sono state denunciate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e tre persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sempre i militari della Stazione di Ponte Galeria hanno poi arrestato un 42enne romano sorpreso a bordo di un veicolo insieme a una donna e trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, 11 dosi di crack, una dose di marijuana, all'interno di un borsello e 1.145 euro nella tasca dei pantaloni.

Nel primo caso a finire nei guai è stato un giovane, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e un frammento di hashish del peso di 6 grammi. La successiva perquisizione domiciliare presso la residenza dell'arrestato, ha permesso ai carabinieri di recuperare e sequestrare ulteriori 65 grammi di hashish.

La lotta allo spaccio non conosce quartiere. I carabinieri hanno setacciato la zona di Ponte Galeria e, dopo una attività di indagine, sono andati a colpo sicuro arrestando due pusher in due diverse circostanze.

Crack e cocaina pronte per lo spaccio, in due in manette