Dosi di crack pronte alle vendita, lo spaccio di due Casamonica alle case popolari di Spinaceto

Gestivano un giro di spaccio alle case popolari. Dosi di crack e "fumo" pronte alla vendita trovate in casa di due giovani Casamonica. La cocaina cotta in un appartamento di edilizia popolare a Spianceto. In via Salvatore Lorizzo, sono stati gli agenti del locale commissariato - al termine di una indagine di polizia giudiziaria - a perquisire gli appartamenti in uso a un 28enne e a una 29enne.

Nel primo caso sono stati trovati alcuni grammi di crack e hashish, della mannite - sostanza comunemente usata per tagliare la droga - ed altro materiale idoneo alla preparazione delle singole dosi. Nel secondo appartamento è stato trovato dell’hashish e più di 500 euro. Determinante la collaborazione del cane anti-droga Faro. I 2 sono stati arrestati e condotti nelle aule di piazzale Clodio per l’udienza di convalida dove il gip ha confermato l’operato della polizia.

Lotta allo spaccio di droga

Contrasto alla droga che ha portato all'arresto di 7 persone nella sola Tor Bella Monaca, considerata una delle piazze di spaccio più grandi non solo di Roma, ma d'Italia. Gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino, con i cani antidroga, hanno arrestato un uomo di 35 anni e una ragazza di 21. Nella loro abitazione nascondevano poco meno di 2 etti di hashish che, al momento del controllo di polizia, avevano gettato dietro un mobile. L’escamotage si è rivelato inutile anche grazie al fiuto di Faro, cane anti droga della questura di Roma. La coppia è stata arrestata perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato poi convalidato dal gip del tribunale di Roma come richiesto dalla Procura.

Cocaina cotta a Tor Bella Monaca

Simile l’arresto ai danni di una coppia di 57 e 54 anni: in questo caso la droga detenuta era cocaina cotta ed eroina, e anche qui è stato inutile il tentativo posto in essere dagli indagati di gettare la droga dalla finestra. Anche in questo caso la magistratura ha convalidato l’operato dalla polizia. In 3 distinti momenti sono stati invece arrestati una donna di 46 anni, una ragazza di 26 ed un ragazzo 29enne. Tutti e 3 gli indagati sono stati arrestati perché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. I 3, con modalità molto simili, sono stati fermati dagli agenti dopo aver ceduto in strada una dose di stupefacente. Nelle relative udienze, i giudici per le indagini preliminari, hanno convalidato i singoli arresti.

Fumo a Ostia

Gli agenti del X distretto Lido hanno arrestato un ragazzo romano di 20 anni che aveva in casa 350 grammi di hashish, più di 7 mila euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle singole dosi. Gli investigatori sono giunti all’appartamento del 20enne seguendo un minorenne che aveva appena ceduto 2 pezzi di “fumo”. Alle indagini hanno concorso gli agenti del X gruppo della polizia locale Roma Capitale. Il 20enne è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui la procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida. La posizione del minorenne è invece al vaglio della magistratura specializzata.

L'hashish con i personaggi del Monopoli

Nel quartiere La Rustica, gli agenti del V distretto Prenestino, hanno notato un 28enne che aveva appena gettato un ritaglio di cellophane trasparente con dei residui di hashish. Dal successivo controllo è emerso che lo stesso, nella sua abitazione, aveva più di 700 grammi dello stesso stupefacente suddiviso in panetti. Ogni singolo panetto aveva raffigurato un personaggio del Monopoli. L’uomo e stato arrestato e l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Droga e refurtiva a Roma Nord

È stato sempre durante un’indagine già avviata che gli investigatori del XV distretto Ponte Milvio hanno arrestato un ragazzo di 20anni perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di “fumo”. Gli agenti erano arrivati in casa del giovane per eseguire una perquisizione delegata per la ricerca di alcuni oggetti di valore. Inutile anche in questo caso il tentativo di disfarsi della droga gettandola dalla finestra. Sequestrati anche una borsa, un portafoglio e degli occhiali di marca. Il gip ha convalidato l’arresto.

Un chilo e mezzo di droga a San Lorenzo

Un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, la classica bilancia elettronica e più di 5 mila euro in contanti; questo il risultato di un’operazione di polizia giudiziaria condotta dagli agenti del commissariato San Lorenzo che ha portato all’arresto di un 25enne. La droga era nascosta sia nel box che nell’abitazione del giovane nel quartiere Prenestino. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida della misura pre-cautelare.