Crack Capitale, 11 spacciatori arrestati e oltre 130 dosi sequestrate tra Quarticciolo e Cinquina

Fiumi di crack nelle piazze di spaccio della Capitale. Una delle droghe più pericolose sul mercato, ricavata da processi chimici che trasformano la cocaina e dalle conseguenze terrificanti sulla mente e sul corpo di chi la consuma, sta inondando la Città Eterna. Durante gli ultimi controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale, sono stati 11 gli arresti e oltre 100 le dosi sequestrate.

Arresti per spaccio di crack

I blitz hanno coinvolto prevalentemente i quartieri del Quarticciolo e di Cinquina. Da sud-est a nord-est, i militari hanno fermato diversi spacciatori pronti a riversare sul mercato capitolino numerose dosi di crack. Iniziando dal Quarticciolo, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste insieme a quelli del Casilino hanno sequestrato 54 dosi tra crack e cocaina, oltre a 1.415 euro, a due cittadini egiziani e due tunisini, tutti senza dimora e con precedenti. Altri due stranieri, un egiziano e un tunisino, sono stati sorpresi mentre prelevavano dosi da un nascondiglio ricavato in una aiuola ai margini della strada. Sequestrate 16 dosi di crack e 320 euro. Altre 19 dosi erano in possesso di un 25enne egiziano, senza dimora.

Ancora al Quarticciolo, una delle principali piazze di spaccio dopo Tor Bella Monaca e San Basilio, sempre i militari di Tor Tre Teste hanno arrestato un sudanese colto mentre cedeva stupefacenti ad alcuni acquirenti, che sono riusciti a dileguarsi. Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti oltre 7,6 grammi di crack, 5,8 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. In un altro episodio, i Carabinieri della stazione Roma Centocelle hanno arrestato una 19enne di origine egiziana, notata mentre gettava degli involucri di stupefacenti alla vista di una pattuglia dei carabinieri. In seguito a una perquisizione sono stati trovati ulteriori 6 dosi di cocaina e crack.

Droga a bordo a Cinquina

Ci spostiamo a Cinquina, in via Goffredo Bellonci, dove i carabinieri di Città Giardino hanno intercettato e fermato una utilitaria con a bordo un romano di 32 anni. Con sé aveva 18 involucri di crack e 29 di cocaina. Nello stesso momento, i militari della stazione Quirinale hanno arrestato un cittadino della Mauritania che, visti i militari, ha cercato senza successo di liberarsi di una bustina con all'interno 15 involucri termosaldati, contenenti sempre crack.