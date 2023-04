Covid, truffa delle mascherine alla Regione Lazio: sequestrati 14 milioni di euro

Quattordici milioni di euro sequestrati a sette persone e due società, e otto persone indagate. È il bilancio dell'inchiesta sulla truffa delle mascherine Covid alla Regione Lazio. A eseguire il provvedimento disposto dal gip di Roma, la guardia di finanza su delega della procura. I reati ipotizzati sono quelli di truffa aggravata (in quanto commessa in danno di un ente pubblico), frode nelle pubbliche forniture (aggravata dal fatto di trattarsi di cose destinate ad ovviare a un comune pericolo), riciclaggio e autoriciclaggio.

Il provvedimento è stato emesso all'esito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, con riferimento alla fornitura di 9,5 milioni di dispositivi sanitari e di mascherine triplo strato e mascherine FFP2/FFP3, affidate durante le prime fasi dell'emergenza del coronavirus. Il procedimento è nato dalla denuncia-querela presentata nell'aprile 2020, in piena pandemia covid, dall'allora consigliera regionale Chiara Colosimo.

Il raggiro

Secondo l'accusa, la società affidataria, ottenuto in via anticipata dalla Regione Lazio il pagamento di un acconto di oltre 14,6 milioni di euro, pur avendo assicurato la pronta disponibilità della merce, ne ha consegnato solo una minima parte e solo dopo numerose sollecitazioni, costringendo l'ente ad annullare in autotutela i contratti stipulati. Sempre secondo chi ha indagato, successivamente, i responsabili della società hanno presentato anche certificazioni tecniche "non genuine" e polizze fidejussorie rilasciate da "società non abilitata", in modo da "indurre nuovamente in errore" l'agenzia regionale che ha disposto i contratti.

La mancata consegna

In sostanza, secondo quanto riportato nel decreto di sequestro emesso dal gip di Roma Daniela Caramico D'Auria, agli amministratori di fatto di una delle società coinvolte viene contestato l'accusa di truffa aggravata perché ''mediante artifizi e raggiri consistiti nel far credere ai funzionari della protezione civile della Regione Lazio di avere la· disponibilità immediata'' di dispositivi di protezione individuale ''inducevano in errore la pubblica amministrazione di riferimento, ottenendo tre distinti affidamenti" ''per un costo totale di 35.819 .200 euro comprensivo di Iva, ottenendo il pagamento dell'acconto di 14.680.000 euro cui tuttavia non seguiva alcuna consegna, inizialmente stimata tra il 23 marzo ed il 6 aprile 2020, fatta eccezione per parte delle mascherine triplo strato non dpi''.