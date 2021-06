Covid Lazio, parte l'operazione Delta: vaccini sui camper dal mare alla montagna

Il Lazio prova a combattere la variante Delta immunizzando più persone possibili. È partito oggi il 'VaccinTour' della Asl Roma 5, una campagna iniziata da Arcinazzo Romano e Affile per poi estendersi entro il mese di luglio a tutti i 70 comuni della Azienda sanitaria locale che permetterà di vaccinare chi ancora non si è immunizzato, senza prenotazione e a bordo di appositi camper per quella che la Regione ha già definito come 'operazione Delta'.

Le attività vaccinali inizieranno in piazza Santa Lucia ad Arcinazzo Romano e proseguiranno nel pomeriggio ad Affile in piazza San Sebastiano. Potranno vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età maggiore di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l'ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria e documento di identità. Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.

"L'obiettivo è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con una iniziativa proattiva. Andiamo incontro ai cittadini che ancora non si sono vaccinati sarà una campagna capillare e ringrazio i nostri operatori e la collaborazione delle Amministrazioni Comunale", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

"L'obiettivo di questa iniziativa fortemente voluta dalla Regione- spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi. Ringrazio tutti gli operatori che ancora una volta dimostrano grande abnegazione, senso del dovere e passione per ottenere l'obiettivo comune che è quello di accelerare le vaccinazioni per raggiugere l'immunizzazione".