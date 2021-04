Teste di capretto e minacce per non pagare il risarcimento: arrestato costruttore per estorsione con metodo mafioso

Lettere minatorie e, come nei film, delle teste di animali morti recapitate alle vittime a scopo intimidatorio. A finire in manette un costruttore calabrese di 51 anni, ritenuto responsabile, in concorso con persone non identificate, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini iniziano nel gennaio 2019, quando un pensionato e suo figlio, proprietari di alcuni terreni, ricevono presso le proprie abitazioni due pacchi, contenenti ognuno una testa di capretto mozzata, scuoiata, insanguinata e avvolta nel cellophane. Il messaggio legato a questi pacchi, inviato con modalità tipicamente mafiose, oltre ad intimorire i destinatari, richiama immediatamente alle loro menti le problematiche legate ad una controversia civile pendente con una famiglia calabrese di costruttori, titolari di una Società Immobiliare.

La controversia giudiziaria

La società, infatti, aveva costruito alcuni villini a Roma su un terreno di proprietà dei due soggetti, non ottemperando poi agli obblighi contrattuali, come giudizialmente accertato dal Tribunale Civile di Roma che aveva disposto, a favore di padre e figlio, la titolarità di tre villini e un risarcimento pari a 480.000 euro. I due, a seguito dell’inadempimento dei costruttori calabresi, erano stati peraltro costretti ad avviare una procedura esecutiva.

La proposta per chiudere la controversia

Dall’attività di indagine immediatamente intrapresa, è emerso che nel novembre 2018, l’oggi 51enne si era recato presso lo studio legale che seguiva tale procedura, proponendo - per chiudere la controversia - 150.000 euro, somma nettamente inferiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale. Peraltro, l’analisi dei tabulati telefonici aveva restituito una serie di contatti tra il costtuttore e una delle parti offese, avvenuti subito dopo l’emissione della sentenza del Tribunale di Roma e verosimilmente finalizzati a chiudere la controversia a condizioni più sfavorevoli di quelle lì statuite.

Il credito ipotecario della banca

Inoltre, si appurava che sempre il professionista, a riprova del chiaro intento di non voler pagare quanto dovuto - aveva acquistato il credito ipotecario di 1° grado di una banca, gravante su uno dei tre villini (peraltro locato ad una terza persona) e aveva iscritto un credito per prestazioni professionali di 300.000 euro sulla base di un atto di riconoscimento di debito da parte della società immobiliare calabrese, con l’evidente finalità di impedire dolosamente la possibilità di recupero dei villini e delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Le teste di capretto a casa

A seguito della ricezione dei pacchi contenenti le teste di capretto, in preda ad una forte agitazione legata al timore per quanto accaduto, il figlio comunica al proprio avvocato di voler accettare la proposta transattiva, anche se sfavorevole. Dalle telefonate intercettate, traspare con tutta evidenza lo stato di sottomissione dell’intera famiglia che, però, non si decide a cedere alla proposta.

A causa del prolungarsi di questa indecisione, nel marzo 2019 viene recapitata ad una delle vittime, una missiva anonima dal contenuto minatorio e con un chiaro riferimento a possibili atti lesivi nei confronti suoi e della sua famiglia.

Le lettere minatorie

Gli accertamenti sulla lettera e le attività tecniche di intercettazione telefonica, consentivano di individuare nel costruttore il reale mittente della missiva minatoria, affidata ad un terzo soggetto affinché venisse spedita da un luogo diverso rispetto a Lamezia Terme, al fine di eludere le eventuali verifiche.

Che sia proprio il costruttore l’autore materiale dell’intimidazione, emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate: in una, l'uomo chiede notizie al soggetto circa la spedizione della lettera, nell’altra, la terza persona si lamenta di essere stata usata per spedire una lettera a Roma; l’interlocutore, comprende immediatamente i destinatari della missiva e fa riferimento all’acquisto dell’ipoteca da parte del socio della società immobiliare, confermando ulteriormente quanto ricostruito nel corso dell’indagine.

L'accordo sfavorevole

È in questo quadro di forte intimidazione che si inseriscono le condotte del 51enne, soggetto con elevata e raffinata capacità criminale, finalizzate a ingenerare uno stato di assoggettamento e timore, con modalità proprie delle associazioni mafiose, in questo caso “ndranghetistiche”, allo scopo di tutelare gli interessi del suo gruppo familiare e costringere la parte offesa ad accettare un accordo sfavorevole.

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

L’invio delle teste di capretto mozzate e della lettera anonima quali messaggi finalizzati ad ingenerare, nelle controparti della controversia giudiziaria, uno stato di assoggettamento ed omertà, infatti, integra nei confronti del 51enne l’aggravante dell’avere agito con metodo mafioso, attraverso l’impiego di modalità d’azione e della forza intimidatrice tipiche della ‘ndrangheta.

Al termine delle indagini, stamattina, personale della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con la Squadra Mobile di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari n.8939/19 RGNR – n. 21398/19 RG GIP, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile, in concorso con persone non identificate, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.