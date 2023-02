Cospito resta al 41 bis: respinta la richiesta dell'avvocato. Anarchici in presidio a Roma

Alfredo Cospito resta al 41bis. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata da Flavio Rossi Albertini, difensore del 55enne pescarese in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Lo fa sapere il ministero di via Arenula con una nota.

L'esponente della federazione anarchica informale è stato condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano, ordigni che non causarono feriti.

Il regime 41 bis - quello di solito riservato ai boss della criminalità organizzata - era stato disposto il 4 maggio dell'anno scorso dall'ex ministra Marta Cartabia per quattro anni. Il ministero della Giustizia, si legge nella nota, "con un provvedimento articolato ha respinto la richiesta di revoca del regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario, presentata dall'avvocato del detenuto Alfredo Cospito". La difesa ha già fatto sapere che presenterà ricorso contro la decisione di Nordio.

Cospito, che nelle scorse settimane è stato trasferito a Opera dal penitenziario di Sassari, è in sciopero della fame da più di 100 giorni per protestare contro la sua detenzione al 41 bis e ha perso quasi 50 chili. A riferire delle sue condizioni di salute è stato giovedì mattina il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo averlo incontrato nel carcere milanese. "La situazione è sempre la stessa - ha detto il legale -. Dimagrisce sempre più, ora pesa 70 kg, e non prende gli integratori".

Presidio degli anarchici a Roma

Anarchici che proseguono la loro battaglia per Alfredo Cospito anche a Roma. Proprio nella Capitale è previsto un presidio al ministero della giustizia di via Arenula. Come si legge su una nota nella quale si annuncia il sit in: "Da oltre cento giorni Alfredo protrae lo sciopero della fame, prosegue la sua lotta sino alle estreme conseguenze. In ogni caso uscirà dalla tomba per vivi dove cercano di seppellirlo. Portiamo ancora una volta in strada la sua voce e la nostra solidarietà. Il ministro Nordio è il responsabile delle condizioni di salute di Alfredo, e del rimpallo sulla decisione sulla sua vita o sulla sua morte. Contro lo Stato! Per l’Anarchia".