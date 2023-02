Cospito, anarchici in piazza a Roma: tre manifestazioni. La polizia controlla

"Alfredo libero. No al 41bis, 122 giorni di sciopero della fame". Sono tre i presidi di anarchici oggi a Roma in altrettante diverse piazze in solidarietà con Alfredo Cospito, da 122 giorni in sciopero della fame per protesta contro il regime detentivo di 41 bis.

Gli anarchici si sono riuniti in Largo Argentina, piazza Trilussa e Campo de' Fiori. Cospito, che era detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell'allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, in sciopero della fame dal 30 ottobre, è stato prima trasferito nel penitenziario di Opera a Milano per le precarie condizioni di salute, poi al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano.

Sul posto una massiccia presenza di camionette delle forze dell'ordine. "Alfredo libero dal 41bis" e "Contro padroni e Stato di polizia": sono i testi degli striscioni affissi. Il gruppo più numeroso, non più di 20 persone, ha diffuso un manifesto con cui annunciano una manifestazione per il 24 febbraio davanti alla Cassazione quando la Suprema Corte si esprimerà sulla revoca del carcere duro per Cospito.