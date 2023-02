Cospito, anarchici in piazza a Roma: tensioni con la polizia

Tensioni a Roma per la manifestazione nazionale dei movimenti di area anarchica organizzata per il pomeriggio di sabato. I partecipanti hanno iniziato a radunarsi intorno alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II, zona Esquilino, per dare poi vita a un corteo con destinazione San Giovanni con deviazione verso il Pigneto. Altissima l’attenzione delle forze dell'ordine, complici i disordini della scorsa settimana a Trastevere, diventati in poco tempo guerriglia urbana, ed episodi come il rogo di alcune auto nella sede della Telecom di Conca d’Oro.

Manifestanti deviano verso il Pigneto, tensioni sotto il deposito Atac

Circa 800, secondo fonti di polizia, le persone che da piazza Vittorio si sono riunite in corteo, reggendo striscioni che invocano la libertà per Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera a Milano e da oltre 100 giorni in sciopero della fame: "Al fianco di Alfredo, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo", e ancora "Il carcere uccide".

Tra loro anche manifestanti con i volti coperti da passamontagna neri, mentre lungo il percorso si notano molti esercizi commerciali con le saracinesche abbassate, forse nel timore di possibili danni. Il corteo è tallonato dalle forze dell'ordine e da poliziotti in tenuta anti sommossa, con diversi mezzi blindati sono stati posizionati lungo il percorso.

Alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine quando i manifestanti hanno deviato in via Prenestina, lanciando bottiglie e accendendo petardi e fumogeni. Infranti i vetri di una macchina della vigilanza privata parcheggiata in strada, incendiata una cabina elettrica e danneggiate alcune paline delle fermate dell'autobus. Arrivati a piazzale Prenestino, un gruppo di manifestanti a volto coperto è stato fatto arretrare da un blindato. Comparse inolltre molte scritte a supporto di Cospito.

Il corteo degli anarchici sotto stretta osservazione

Da giorni le forze dell’ordine stanno lavorando ai servizi di ordine pubblico per la giornata, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che mercoledì ha riunito i vertici delle forze dell’ordine e dell’intelligence. Giovedì ha invece presieduto in prefettura il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato dal prefetto Bruno Frattasi, in cui si è discusso anche della mobilitazione dell’area anarchica contro il 41bis in solidarietà a Cospito.

Obiettivo delle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence monitorare da vicino la manifestazione e individuare la presenza di eventuali frange estremiste all’interno del corteo. Il timore è che la manifestazione possa venire sfruttata per creare disordini e far esplodere una situazione molto tesa ormai da diversi giorni. Per Cospito e per superare il 41bis è stata occupata, giovedì 2 febbraio, la facoltà di Lettere della Sapienza, dove venerdì si è tenuta un’assemblea pubblica proprio per preparare il corteo di sabato.

Bus deviati, divieti di sosta e cassonetti rimossi

Tra le misure disposte dalla questura, già adottate, ci sono la rimozione di tutti i veicoli da piazza Vittorio Emanuele II, via dello Statuto, via Carlo Alberto, via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, via Conte Verde, via Foscolo, via Machiavelli, via Buonarroti e via Giacomo Leopardi, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni, con ulteriori divieti di sosta anche in via Principe Eugenio e via di Porta Maggiore.

Dalle 13 di sabato deviazioni per le linee 5, 14, 16, 50, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665, 792 e sospensione delle postazioni taxi in piazza Vittorio Emanuele II, piazza di Porta San Giovanni e in via Emanuele Filiberto.

Ama, inoltre, ha provveduto a rimuovere 80 cassonetti posizionati lungo il percorso del corteo e nele vie limitrofe: “Non appena saranno cessate le contingenti esigenze di sicurezza - ha fatto sapere l’azienda - i cassonetti verranno progressivamente riposizionati e resi nuovamente fruibili ai residenti".