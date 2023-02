I centri sociali di nuovo in piazza per Cospito, una "carovana" contro il 41 bis

Il tam tam è partito ormai da giorni. Il mondo dell'associazionismo e dei centri sociali di Roma torna in piazza per Alfredo Cospito, l'esponente della federazione anarchica informale condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano, ordigni che non causarono feriti.

Cospito è al 41 bis. Il regime carcerario "duro" confermato di recente dal ministro della giustizia, Carlo Nordio. Una decisione che non ha spento la protesta di chi appoggia Cospito. Dopo l'occupazione della facoltà di Lettere de La Sapienza e il corteo, con momenti di tensione, dello scorso 4 febbraio, Roma sarà teatro di un altro corteo in movimento.

A lanciare l'appuntamento i centri sociali del Forte Prenestino, Auro e Marco e il Csoa eXSnia. Il messaggio, con tanto di volantino, è unitario: "Carovana contro 41 bis e l'ergastolo, torture di stato. Al fianco di Aflredo, dal 20 ottobre in sciopero della fame a oltranza. Portiamo la nostra solidarietà a chi resiste nelle galere". E poi ancora: "Fuori Alfredo dal 41 bis".

L'appuntamento diffuso è per le 18 a piazzale Aldo Moro, vicino Termini, "per andare insieme sotto le mura del carcere di Rebibbia", a circa 8 chilometri di distanza. Non è escluso, quindi, i manifestanti di sposteranno in metropolitana. Oppure, come suggerisce il volantino, in "bici, motorino o macchina". Il corteo, non autorizzato, sarà comunque monitorato dalla polizia di Stato. Non è esclusa la presenza di gruppi anarchici.