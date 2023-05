Cosmetici tossici e cancerogeni: sequestrati 5mila prodotti

Dalla provincia di Roma a quella di Arezzo dove venivano venduti in barba a qualsiasi norma di tutela del consumatore. Cosmetici tossici e potenzialmente cancerogeni sequestrati dalla guardia di finanza di Arezzo in varie parti d'Italia, fra cui anche la Monte Compatri. Sono stati i militari della compagnia San Giovanni Valdarno, coordinati dalla procura della Repubblica aretina, a effettuare nei giorni scorsi ricerche in tre capannoni, ubicati tra Reggio Emilia e il comune dei Castelli Romani, finiti nel mirino degli inquirenti per la commercializzazione di prodotti di bellezza considerati altamente pericolosi per la salute.

L’operazione trae origine da un sequestro avvenuto in un negozio del centro storico di Montevarchi, che ha portato alla scoperta di alcune confezioni di preparati per il trattamento degli inestetismi della cute, contenenti il composto chimico idrochinone, usato come schiarente (ed esempio per contrastare le macchie cutanee) ma in Italia e nel resto dell'Unione europea ne è vietato l’impiego per uso topico, essendo potenzialmente tossico e ad alti dosaggi addirittura cancerogeno. I finanzieri hanno seguito le 'tracce' della filiera commerciale e hanno individuato la società che ha venduto gli articoli illeciti all'esercizio montevarchino e i vari depositi di stoccaggio. La cessione avveniva anche ricorrendo al web, attraverso negozi virtuali di facile accesso

Nel corso dell’intervento, sono stati rivenuti 4.630 prodotti contenenti sostanze classificate come dannose per la pelle. I cosmetici sono stati sottoposti a sequestro e l’amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti.