Momenti di tensione nella serata di ieri in zona Pietralata dove un senza fissa dimora è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato accorsi con ben cinque volanti in via Eugenio Torelli Viollier, intorno alle 21.

L'uomo, un 27enne africano, è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, estremamente agitato, ha aggredito gli agenti, giunti sul posto, con dei calci costringendoli a ricorrere allo spray urticante per fermalo. Secondo la testimonianza di diversi residenti, il 27enne nei giorni scorsi aveva infastidito donne e anziane del quartiere.