Cade dal sesto piano, diciottenne in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 18 anni, caduto dal sesto piano di un palazzo nella zona dell'Appio Latino. Il giovane, solo in casa, è precipitato nel vano caldaie dell'edificio. Il rumore ha allarmato i residenti che, intorno alle 21:40, hanno così chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri accorsi sul posto con tre pattuglie. Le condizioni del 18enne sono apparse comunque subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'opsedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Il ragazzo è in pericolo di vita. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Neanche quella del tentativo di gesto estremo.