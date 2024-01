Omicidio Alexandru Ivan, Corum Petrow non risponde al gip. Il legale: "Sappiamo chi ha sparato"

Il colpo che ha ucciso Alexandru Ivan è stato sparato ''da un'altra macchina'', una Ford Fiesta, nella quale c'erano altre persone. È questo il succo di una dichiarazione spontanea rilasciata da Corum Petrow al gip, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Velletri. Una tesi che l'avvocato del ragazzo, il legale Luca Guerra, ha approfondito anche a RomaToday: "Lo zio della vittima ha identificato fotograficamente i due soggetti che hanno sparato dell'autovettura".

Insomma, secondo Petrow e la sua linea difensiva, è chiaro chi ha sparato e quindi ucciso il giovane Alexandru. Il 24enne, fermato ieri e indagato per concorso in omicidio, non ha risposto al magistrato ma preferito rilasciare dichiarazioni spontanee.

Cosa ha detto Corum Petrow

Il ragazzo ha detto di aver organizzato l'incontro chiarificatore con il patrigno della vittima e di essere andato con il cugino nel parcheggio dove Alexandru Ivan è stato ucciso, ma che i colpi sono partiti da un'altra auto e non dalla Lancia Y su cui si trovavano i due.

Petrow, assistito dagli avvocati Luca Guerra e Fabio Frattini, ha detto di aver portato il cugino all'appuntamento e "dalla nostra auto - ha raccontato - non sono partiti colpi di pistola. I colpi proiettili sono stati esplosi da un'altra autovettura Ford Fiesta grigia e poi è sopraggiunta un'altra auto ancora di colore giallo". Spari che, secondo la versione di Petrow, sarebbero partiti "almeno da almeno due pistole".

"Identificati chi ha sparato"

"Lo zio della vittima conosce chi ha sparto e li ha identificati fotograficamente" ha detto l'avvocato Luca Guerra che poi aggiunge: "Corum non era in quella macchina", inoltre, secondo il legale "la procura, nel dire che c'e' una sola pistola che spara, non prende in considerazione che vengano rinvenuti bossoli di pistole Winchester e Fiocco che appartengono a due diverse pistole". La difesa spera che i "veri colpevoli dell'omicidio" si consegnino presto.

La difesa del padre

A prendere le parti del ragazzo, accusato di concorso in omicidio, anche il padre Pietro Petrow: "Siamo commercianti di macchine a Pantano, viviamo qui da 40 anni e non abbiamo mai avuto problemi. Mio figlio non c'entra con questa storia. Ha solo fatto da tramite fra il patrigno della vittima e il cugino. I due si erano picchiati al bar. Quando è arrivato sul posto con il solo intento di chiarire si stavano già sparando".