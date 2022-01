I romani in vacanza a Cortina e le risse di Capodanno: che cosa è successo

Due episodi di violenza che coinvolgono giovanissimi avvenuti in 24 ore, cinque ragazzi feriti e altri tre denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. La cronaca dei festeggiamenti di Capodanno a Cortina d’Ampezzo riporta la perla delle Dolomiti sotto i riflettori, questa volta però non per piste da sci, paesaggi mozzafiato e serate di divertimento. Al centro delle cronache, infatti, da qualche giorno ci sono due scontri - risse o aggressioni, è ancora tutto da chiarire - avvenuti tra diversi gruppi di ragazzi, alcuni romani, in vacanza.

Il party di San Silvestro all'insegna della violenza

Il primo episodio risale alla notte dell’ultimo dell’anno, quella tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, e ha avuto luogo in un cocktail bar del centro dell’esclusiva località sciistica, il Janbo: all’interno ci sono due comitive di giovani romani arrivati sulla neve per trascorrere il Capodanno, tra cui - per motivi ancora non del tutto chiari - scoppia una lite alimentata dal consumo di alcol. Prima dell’intervento dei buttafuori dalle parole si arriva alle mani, in modo sempre più violento, e a farne le spese - secondo la denuncia e le testimonianze delle vittime e dei presenti - sono due minorenni.

Uno in particolare, colpito al naso con un porta ghiaccio, viene portato in ospedale con una frattura e verrà dimesso con una prognosi di 21 giorni. Che fa scattare le indagini d’ufficio. L’amico viene anche lui medicato e dimesso, la prognosi in questo caso è di sette giorni. Nelle ore successive arriva anche la denuncia dei genitori, e i poliziotti del commissariato di Cortina d’Ampezzo, già al lavoro, avviano le indagini. Nel giro di poco tempo, complici le testimonianze delle vittime e dei presenti, vengono rintracciati e poi riconosciuti tre studenti romani, ragazzi che frequentano gli istituti più prestigiosi e i locali più esclusivi di Roma Nord. Loro però negano che i fatti siano andati come riferito.

“Gli elementi che mi sono stati forniti e sono stati portati alla mia attenzione pongono la ricostruzione dell’episodio in modo completamente diverso rispetto a quanto prospettato dai denuncianti - spiega l’avvocato Mauro Giaquinto, che assiste uno dei denunciati, un 19enne studente della Luiss - Sarà poi l’attività investigativa a definire i contorni della vicenda, ma le informazioni che sto ricevendo e selezionando vanno in senso opposto rispetto a quando denunciato. Il mio assistito è uno studente universitario come tanti, tranquillo e di sicuro non è un violento. Quando è scoppiata la lite non era neanche all’interno del locale, ma fuori”.

Lo scontro nella via dello shopping la sera di Capodanno

L’altro episodio su cui indaga la polizia è avvenuto 24 ore dopo, la notte tra l’1 e il 2 gennaio, in corso Italia, la via dello shopping di Cortina. La denuncia viene sporta da tre ragazzi di Treviso di 17 e 18 anni, anche loro in vacanza. Stando a quanto raccontato stavano percorrendo il corso con alcuni amici, intonando “un coro scout”, quando all’altezza dell’Hotel de la Poste hanno incrociato un gruppo di ragazzi romani che avrebbero sfruttato uno sguardo di troppo per accedere la miccia. I tre giovani trevigiani hanno riferito di avere visto il gruppo romano avvicinarsi con aria minacciosa e sfilarsi le cinture dai passanti prima di accanirsi su di loro, scagliandogli addosso anche una sedia dell’hotel.

I feriti sono stati portati in ospedale, medicati e dimessi con una decina di giorni di prognosi. Lividi, escoriazioni, ma soprattutto tanta rabbia, passato lo spavento: “Non è stata una rissa, ma un vero e proprio agguato - ha detto uno dei ragazzi feriti al Corriere del Veneto - Ci hanno aggrediti solo per il gusto di fare a botte, prendendoci a cinghiate e a calci”. Chi sia coinvolto in questo secondo episodio non è ancora chiaro. I ragazzi trevigiani hanno descritto i presunti aggressori e fatto anche alcuni nomi. Tra cui quello di Tancredi Antoniozzi, figlio di Alfredo, ex assessore al Patrimonio del Comune di Roma per la giunta Alemanno e ora esponente di Fratelli d'Italia. Proprio Alfredo Antoniozzi ha voluto commentare l’accaduto, chiarendo all’Adnkronos che “mio figlio Tancredi non ha preso parte alla rissa in questione e sono pronto a querelare chiunque accosti il suo nome a un'aggressione. Far parte di un gruppo è una cosa, picchiare è un'altra cosa. Nessuno ha detto che mio figlio ha usato le mani”.

Antoniozzi Jr si trovava effettivamente nei pressi di corso Italia quella sera, ma sostiene di essersi allontanato immediatamente e di non essere coinvolto e di non sapere chi effettivamente lo sia. La strada è comunque coperta da sistemi di videosorveglianza, e le immagini delle telecamere saranno cruciali per fare chiarezza. Su entrambi gli episodi: anche se a Cortina, durante le vacanze natalizie, i turisti sono migliaia, gli investigatori contano di riuscire a individuare le comitive romane presenti e di accertare cosa sia accaduto, e tra chi, nelle prime ore e nei primi giorni del nuovo anno.