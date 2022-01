Petardi e bombe carte: tensioni al corteo studentesco per ricordare Lorenzo Parelli

Tensioni al corteo a Roma organizzato dal movimento studentesco La Lupa contro l'alternanza scuola lavoro e per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente schiacciato da un trave all'ultimo giorno del suo tirocinio professionalizzante presso lo stabilimento della Burimec, in provincia di Udine. Gli studenti hanno lanciato petardi e bombe carta contro il cordone di polizia in via degli Annibaldi, la traversa di via Cavour che porta all'ufficio scolastico regionale del Lazio, in via Frangipane.

Il corteo del movimento studentesco della Lupa, dietro allo striscione con la scritta "Di scuola non si può morire, è tempo di riscatto", ha percoso via Cavour verso i Fori Imperiali, intonando cori come "Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai", "l'alternanza non la vogliamo", "pagherete caro, pagherete tutto".

La manifestazione è stata organizzata dopo la morte di Lorenzo Parelli, schiacciato da un trave all'ultimo giorno del suo tirocinio professionalizzante presso lo stabilimento della Burimec, in provincia di Udine.

Studenti in protesta, che hanno spiegato le ragioni del corteo: "La mobilitazione è solo il primo passo: abbiamo bisogno di ripensare dalle fondamenta la scuola, il lavoro, il funzionamento di questa società. Lo dobbiamo a Lorenzo, lo dobbiamo a tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli, lo dobbiamo al futuro di tutte e tutti noi: incontriamoci, discutiamo, costruiamo l’alternativa, pratichiamola".

Video agenzia DIRE