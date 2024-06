Corteo a Roma contro il Governo, scontri tra manifestanti e polizia

È partito da piazza Vittorio Emanuele a Roma intorno alle 14:30 il corteo promosso dal Comitato 1 giugno contro il governo Meloni. In una piazza blindata si sono riuniti rappresentanti di circa 50 sigle sindacali ed esponenti di “Potere al popolo”. In strada anche associazioni, studenti universitari, comunità palestinesi e migranti. A sventolare bandiere rosse del partito comunista e della Palestina in marcia verso Porta Pia. La manifestazione è stata organizzata per contestare le politiche del Governo Meloni, per chiedere “lo stop al genocidio a Gaza” e l’uscita dell’Italia dalla Nato. Tensioni nel tardo pomeriggio tra manifestanti e polizia.

Il corteo

Al corteo, come riporta la Dire, si sono uniti i collettivi de La Sapienza e le frange più movimentiste della protesta. "Protestiamo per diversi motivi- ha spiegato durante la marcia uno dei portavoce del movimento- contro questo governo totalmente prono alle politiche americane che continua ad inviare armi e che comprime le libertà. Un esecutivo che ha scagliato la polizia contro gli studenti a Pisa come a Roma. Noi non siamo disponibili a farci trascinare in una guerra mondiale. Inoltre, vogliamo contrastare con forza le presunte riforme di un Governo che così facendo riduce sempre di più i diritti sociali ed economici".

Presenze

Secondo gli organizzatori i partecipanti sono oltre 10.000. "In piazza - si legge in una nota degli organizzatori - anche Giuliano Granato e Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al popolo", secondo cui "le due manifestazioni di Roma del 1 giugno sono qualcosa in più di due piazze contrapposte – riporta la Dire - in piccolo sono due idee di Paese diverso. Anzi, due Paesi diversi. A piazza del Popolo, con Meloni il Paese delle banche, dei grandi costruttori e dei balneari, degli antiabortisti, di Piantedosi, delle imprese delle armi, degli amici di Netanhyahu e dei complici del genocidio in Palestina. A piazza Vittorio il Paese di Angela che non riesce più a pagare alla banca il mutuo variabile, di Peppe che vuole che i miliardi stanziati vengano usati per gli interessi delle popolazioni di Calabria e Sicilia, di Marica, lavoratrice da anni presso un lido, sempre con salario da fame e zero giorni di riposo, di Rossella che ha abortito e non si sente in colpa e non vuole l'Inquisizione nei consultori, di Lorenzo studente ucciso in alternanza scuola-lavoro, di Soumaila che lavora nei campie si batte per un contratto regolare e un salario minimo di 10 euro l'ora, di Giulia che da mesi partecipa a tutti i cortei per la Palestina e oggi è in una delle acampadas universitarie che rivendicano lo stop al genocidio israeliano”. Il corteo si concluderà a Porta Pia con interventi di chiusura di tutte le organizzazioni partecipanti.

Comizio di Fratelli d’Italia

In contemporanea, a piazza del Popolo, c’era il comizio conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia al quale ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni. I giovani di Fdi, Gioventù Nazionale, sono arrivati all’appuntamento esibendo una maxi sagoma di Elly Schlein: "Anche se lei ci rimane male tu scrivi Giorgia" si legge. In coda al serpentone, riporta la Dire, colorato da tante bandiere italiane, un mega cartello con scritto: "Identitati vs globalisti. Non saremo l'ultima generazione", chiaro sfottò ai giovani ambientalisti di Ultima generazione.

Scontri

Intorno alle 17:30 si sono verificati degli scontri in coda al corteo contro il Governo Meloni. Le tensioni in via Vicenza. Qui il gruppo dei collettivi de La Sapienza, riporta la Dire, ha cercato di sfondare un cordone di polizia con degli scudi di plexiglas. Il gruppo è stato respinto con i lacrimogeni dopo un lungo corpo a corpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 17:45, altri momenti di tensione in via Montebello, angolo corso d'Italia, quando dallo spezzone finale del corteo contro il Governo Meloni sono stato lanciati oggetti e bottiglie contro un cordone di Polizia. Poi, riporta la Dire, il corteo è proseguito verso piazza di Porta Pia dove il resto del corteo è già arrivato da tempo ed è tornata la calma. Le circa 200 persone che si sono scontrate con la polizia a Castro Pretorio, secondo quanto riporta l'Adnkronos, non facevano parte del corteo ufficiale ma hanno dato vita a una sorta di 'contro-corteo'.

Articolo in aggiornamento